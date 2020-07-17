Стал известен актерский состав перезапуска фильма "Один дома"

Актерский состав перезапуска легендарной комедии "Один дома" пополнился тремя новыми лицами. К касту уже присоединились Кенан Томпсон, Элли Маки и Крис Парнелл. Об этом сообщает издание Deadline.
Эта троица является частью нового взгляда на классическую франшизу студии 20th Century Fox. Главную роль в обновленной версии фильма сыграет Арси Йейтс. В съемках также задействованы Роб Делани, Элли Кемпер, Эшлин Би, Пит Холмс и другие актеры.
Детали сюжета пока держатся в секрете. Очевидно, что действие будет разворачиваться вокруг мальчика в исполнении Йейтса, который попал в трудную ситуацию.
Съемки новой версии "Один дома" уже стартовали. В настоящий момент производство картины приостановили из-за пандемии коронавируса. Сценарий к фильму написали Мики Дэй и Сритер Сайдел, режиссером стал Дэн Мазер.
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Видео: kinopoisk.ru
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