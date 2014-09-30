Названа дата выхода черной комедии с ДиКаприо и Лоуренс "Не смотри вверх"

В центре сюжета два астронома, которые обнаружили комету, приближающуюся к Земле.

Стало известно, когда на экраны выйдет черная комедия "Не смотри вверх" с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Картина появится на стрим-сервисе Netflix 24 декабря текущего года, пишет Collider.

Сюжет рассказывает о двух астрономах, которые обнаружили комету, приближающуюся к Земле. Они спешат рассказать всему миру о надвигающейся катастрофе. Однако, по закону жанра, им никто особо не верит.

Фильм впечатляет своим звездным составом. Кроме ДиКаприо и Лоуренс в проекте снялись Мэрил Стрип, Джона Хилл, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе, Мэттью Перри, Ариана Гранде и др. Режиссерское кресло занял автор фильма "Власть" Адам МакКей.

Ранее мы писали, что "Форсаж 10" появится в прокате в 2023 году.

Видео: YouTube / Netflix