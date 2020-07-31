Леонардо ДиКаприо сыграет сектантского проповедника Джима Джонса

Он объявил себя Богом и убедил своих последователей совершить массовое самоубийство.

Леонардо ДиКаприо примет участие в съемках фильма про сектантского проповедника Джима Джонса. На данный момент переговоры с актером находятся на финальной стадии, пишет Deadline.

ДиКаприо сыграет в фильме главную роль. Сюжет будет основан на жуткой истории про сектантского проповедника Джима Джонса. В 1955 году он основал секту "Храм народов", отверг традиционное христианство и объявил себя Богом.

В 1978 году сектант убедил своих последователей совершить массовое самоубийство. В результате его внушений погибли 918 человек, в их числе 304 ребенка.

Сценарий для фильма напишет Скотт Розенберг. Продакшеном займется продюсерская компания ДиКаприо Appian Way, ее президент по производству Дженнифер Дэвиссон и сам актер.

Ранее Юлия Снигирь объявила о завершении съемок фильма "Воланд".

Фото: ru.wikipedia.org / Georges Biard