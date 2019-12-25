Мультфильм "Лука" от студии Pixar выйдет в 2021 году

История расскажет о дружбе мальчика с морским монстром.

Анимационная студия Pixar готовится к съемкам нового полнометражного мультфильма под названием "Лука". Об этом сообщается на официальной странице студии в Twitter.

История расскажет о мальчике Луке, который отдыхает в итальянской Ривьере. Там он заводит нового друга. Однако под маской верного спутника Луки скрывается настоящий морской монстр. Он обитает в глубинах лагуны, на берегу которой и расположился курортный городок.

Режиссерское кресло проекта занял итальянец Энрико Касароса – номинант на премию "Оскар" за короткометражный мультфильм "Луна". Премьера картины от Pixar должна состояться летом 2021 года.

Ранее мы писали, что Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" на неопределенный срок.

Фото: Twitter / Pixar