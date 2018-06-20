Супруга Сергея Семака рассказала подписчикам в Instagram о тематике новой книги

Анна поделилась своими переживаниями относительно новой работы.

Жена главного тренера петербургской футбольной команды "Зенит" Анна Семак рассказала о выходе новой книги. В социальной сети Instagram женщина объяснила поклонникам, что на данный момент ее работа еще не готова, а находится в процессе написания. Анна отметила, что напишет о собственной истории: детстве, взрослении, зрелых годах и полученном опыте.

Безусловная любовь, принятие, вера и четкие границы, не позволяющие перейти за черту вседозволенности, хамства - залог здоровых, искренних, добрых отношений. делится советами Анна Семак

Среди рекомендаций, которые получат от нее читатели, писательница представит советы по воспитанию собственного ребенка. Она расскажет о материнстве и необходимости воспринимать сына или дочь как отдельную личность, а не собственность.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Семак завел страничку в Instagram.

Фото: Instagram/Anna Semak