Супруга Сергея Семака рассказала подписчикам в Instagram о тематике новой книги

Жена главного тренера петербургской футбольной команды "Зенит" Анна Семак рассказала о выходе новой книги. В социальной сети Instagram женщина объяснила поклонникам, что на данный момент ее работа еще не готова, а находится в процессе написания. Анна отметила, что напишет о собственной истории: детстве, взрослении, зрелых годах и полученном опыте.
Безусловная любовь, принятие, вера и четкие границы, не позволяющие перейти за черту вседозволенности, хамства - залог здоровых, искренних, добрых отношений.
делится советами Анна Семак
Среди рекомендаций, которые получат от нее читатели, писательница представит советы по воспитанию собственного ребенка. Она расскажет о материнстве и необходимости воспринимать сына или дочь как отдельную личность, а не собственность.
Ранее Piter.tv писал о том, что Сергей Семак завел страничку в Instagram.
Фото: Instagram/Anna Semak
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