Высотки и намывы: в Приморском районе формируется новый деловой центр

Инфраструктура вокруг небоскреба "Лахта-Центр" стремительно развивается. Возможно, вскоре рядом с башней появится высотный бизнес-центр.

Компания ООО "Академия боевых искусств" анонсировала планы постройки нового бизнес-центра рядом со спортивным комплексом "М-1 Арена" неподалеку от газпромовской башни. Предполагаемая высота нового объекта составит 80 метров, хотя ранее архитекторы согласовывали 27-метровое здание. Сообщается, что "Академия боевых искусств" выплатила имеющуюся задолженность перед городским Комитетом имущественных отношений, тем самым выполнив ранее данные инвестиционные обязательства.

В целом, территория Приморского района близ Лахты имеет большой потенциал для строительства. Одним из интересных проектов является "Залив островов" от компании "Зингер Девелопмент". Он предполагает строительство новой территории на намывной части суши в акватории Невской губы общей площадью в 200 гектар. По задумке архитекторов, остров включит в себя объекты коммерческой и социальной направленности, а также предоставит городу жилые дома "среднего класса" с доступной ценовой политикой.

Новый район должен решить наболевшую проблему транспортной разгрузки исторического центра города, так как, во-первых, территориально будет находиться неподалеку, и, во-вторых, обеспечит рабочими местами жителей ближайших спальных кварталов. К тому же, новые территории не ограничивают "полет фантазии" строителей объектами культурного наследия – старинными зданиями, памятниками и т.д.

Предварительную схему загрузки транспортных магистралей для "Залива островов" разработала "Архитектурная мастерская ПМБ". Гендиректор компании Михаил Пинчук рассказал о локальной концепции дорог намывного острова, а также о развитии там трамвайных линий. Напомним, что в Генплане Петербурга уже предусмотрено преобразование Коннолахтинского проспекта в меридиональную магистраль.

Известный архитектор с международным опытом Филипп Никандров поддержал проект "Залив островов", отметив, что полицентрическое развитие является для Северной столицы и других крупных городов определяющим. По его словам, функциональное районирование и зонирование, когда спальные районы строятся удаленно от прочих объектов коммерческой и социальной недвижимости, изживает себя. Смешанная застройка является идеальным стратегическим решением, говорит эксперт: "Жилье, ритейл, офисы, школы, университеты, объекты культуры и спорта должны гармонично сосуществовать вдоль благоустроенных и озелененных улиц и скверов, уменьшая потребность в суточной миграции".

Если проект с искусственной намывной территорией все же претворят в жизнь, то Приморский район с доминантой в виде "Лахта-Центра" сможет стать новой деловой точкой города на Неве. При этом район будет гармонично сочетать в себе не только здания коммерческой недвижимости, но и жилой, а также социальную инфраструктуру, что, в свою очередь, должно снизить число пробок в центральной части Петербурга.

Фото: zinger-development.ru