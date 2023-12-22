Жители Петербурга и Ленобласти 20 мая заметили солнечное гало

Светящееся кольцо вокруг солнца появилось около 20:00.

Петербуржцы и жители Ленобласти вечером 20 мая заметили солнечное гало. Об этом они сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

В частности, природное явление виднелось в Невском и Приморском районах города, Выборге и на севере региона. Светящееся кольцо вокруг солнца появилось около 20:00.

Известно, что солнечное гало образуется при наличии в верхних слоях перистых облаков. Свет преломляется в кристаллах, которые содержатся в облаках, и создает такой оптический эффект.

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Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное