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Жители Петербурга и Ленобласти 20 мая заметили солнечное гало

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Светящееся кольцо вокруг солнца появилось около 20:00.

Петербуржцы и жители Ленобласти вечером 20 мая заметили солнечное гало. Об этом они сообщили в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".

В частности, природное явление виднелось в Невском и Приморском районах города, Выборге и на севере региона. Светящееся кольцо вокруг солнца появилось около 20:00.

Известно, что солнечное гало образуется при наличии в верхних слоях перистых облаков. Свет преломляется в кристаллах, которые содержатся в облаках, и создает такой оптический эффект.

Ранее мы рассказывали о том, что в Удельном парке поселились тритоны.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

Теги: природное явление, солнечное гало
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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