В небе над Ломоносовом наблюдали комплексное солнечное гало

Подобные атмосферные феномены фиксировались довольно редко за последнее время.

Утром 28 мая жители отдельных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали свидетелями редкого природного явления — комплексного солнечного гало. О событии проинформировал Telegram-канал "Фобос", сопроводивший сообщение фотографиями, сделанными в Ломоносове.

Подобные атмосферные феномены фиксировались довольно редко за последнее время, однако предыдущее наблюдение гало в Петербурге видели неделю назад.

Яркое радужное кольцо появляется вокруг солнца в ясную погоду, когда солнечные лучи проходят сквозь тонкие перистые облака или туман, содержащие микроскопические ледяные кристаллы, которые действуют подобно призме, рассеивая свет на составляющие цвета спектра.

Ранее мы сообщили о том, что особый сценарий подсветки украсит Санкт-Петербургскую телебашню в День пограничника.

Фото: Telegram / Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы (zero.zero.takeoff)