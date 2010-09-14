Особый сценарий подсветки украсит Санкт-Петербургскую телебашню в День пограничника

Специальный световой сценарий гармонично впишется в программу городских торжеств, приуроченную к данному профессиональному празднику.

28 мая, в День пограничника, Санкт-Петербургскую телебашню украсит особая иллюминация, разработанная филиалом РТРС. В качестве основного мотива выступят красно-зелёные горизонтальные линии, олицетворяющие героизм, отвагу, преданность долгу и честность служащих погранвойск, воспроизводя расцветку классических пограничных столбов.

Специальный световой сценарий гармонично впишется в программу городских торжеств, приуроченную к данному профессиональному празднику.

Световое шоу откроется в ночь с 28 на 29 мая 2025 года, демонстрируя праздничный облик башни жителям и гостям города с 22:45 до трёх утра.

Стоит отметить, что последнее включение уникальной архитектурно-художественной подсветки состоялось на башне в мае месяце в рамках празднования Дня Победы.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД организует конкурс рисунков детей и подростков в Павловске.

Видео: Медиацентр Санкт-Петербурга