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Особый сценарий подсветки украсит Санкт-Петербургскую телебашню в День пограничника

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Специальный световой сценарий гармонично впишется в программу городских торжеств, приуроченную к данному профессиональному празднику.

28 мая, в День пограничника, Санкт-Петербургскую телебашню украсит особая иллюминация, разработанная филиалом РТРС. В качестве основного мотива выступят красно-зелёные горизонтальные линии, олицетворяющие героизм, отвагу, преданность долгу и честность служащих погранвойск, воспроизводя расцветку классических пограничных столбов.

Специальный световой сценарий гармонично впишется в программу городских торжеств, приуроченную к данному профессиональному празднику.

Световое шоу откроется в ночь с 28 на 29 мая 2025 года, демонстрируя праздничный облик башни жителям и гостям города с 22:45 до трёх утра.

Стоит отметить, что последнее включение уникальной архитектурно-художественной подсветки состоялось на башне в мае месяце в рамках празднования Дня Победы.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД организует конкурс рисунков детей и подростков в Павловске.

Видео: Медиацентр Санкт-Петербурга

Теги: санкт-петербург, телебашня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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