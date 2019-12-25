РЖД организует конкурс рисунков детей и подростков в Павловске

Участники представят работы в нескольких категориях: "Архитектурный проект Павловского Музыкального вокзала", "История Музыкального вокзала в Павловске" и "Объявление концерта в Павловском Музыкальном вокзале".

В честь празднования 187-летия уникального ансамбля Музыкального вокзала в Павловске российские железнодорожные гиганты ОАО "РЖД" и Музей-заповедник организовали детский творческий конкурс рисунка "Музыкальный вокзал Павловска моими глазами".

Первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов подчеркнул значимость конкурса, отметив, что мероприятие позволит детям выразить собственное восприятие великолепия и гармонии знаменитого архитектурного памятника.

Участники представят работы в нескольких категориях: "Архитектурный проект Павловского Музыкального вокзала", "История Музыкального вокзала в Павловске" и "Объявление концерта в Павловском Музыкальном вокзале". Рисунки могут выполняться различными художественными средствами и сопровождаться короткими сочинениями-эссе.

Оценивать творческое наследие юных художников будет авторитетное жюри, в состав которого вошли знаменитые деятели искусства, народные избранники Государственной Думы и руководители структуры РЖД. Победившие произведения войдут в экспозицию специализированной выставки.

Ранее мы сообщили о том, что мраморная скульптура богини Флоры вернулась в ГМЗ "Павловск.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД