Мраморная скульптура богини Флоры вернулась в ГМЗ "Павловск"

В процессе реставрационных работ специалисты осуществили тщательную очистку и обработку мрамора с использованием биоцидных препаратов.

В Галерее Гонзаго Павловского дворца вновь можно увидеть мраморное изваяние Флоры, богини, олицетворяющей весну и природное пробуждение. Это знаковое событие является предвестником скорого прихода весны.

До 2016 года "Флора" располагалась в Павловском парке, украшая Каменный амфитеатр на берегу реки Славянки с конца XVIII столетия. По информации, предоставленной пресс-службой ГМЗ "Павловск", длительное нахождение под открытым небом оказало пагубное воздействие на состояние мрамора: он подвергся значительному выветриванию, детали прически практически стерлись, а на поверхности образовались пятна и разводы. Исследование выявило присутствие шести разновидностей микроскопических грибов, поразивших структуру камня.

В процессе реставрационных работ специалисты осуществили тщательную очистку и обработку мрамора с использованием биоцидных препаратов. Был демонтирован поздний цементный подиум и поврежденные элементы вокруг основания. Семнадцать утраченных частей скульптуры, включая нос, пальцы и фрагменты драпировки, были восстановлены из искусственного камня и закреплены с помощью карбоновых штифтов. Для защиты мрамор укрепили и покрыли специальным воском. "Флора" размещена на историческом пьедестале в галерее и зафиксирована к сохранившемуся латунному штифту.

Музей-заповедник "Павловск" планирует провести реставрацию Каменного амфитеатра, куда вернется "Флора", однако уже в виде копии, выполненной из композитного мрамора. Оригинал же скульптуры останется в галерее.

Важно отметить, что скульптура Флоры украшала Каменный амфитеатр в Павловском парке с 1792-1793 годов. В 1920 году она была повреждена, а ее фрагменты перемещены в музейные фонды. С 1967 по 1970-е годы отреставрированная скульптура вновь заняла свое место в амфитеатре, но неоднократно становилась жертвой вандализма. После ряда реставраций в 2016 году статуя была перенесена из парковой зоны в Галерею Гонзаго

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске после зимы скульптуры освобождают от "зимней одежды".

Фото и видео: пресс-служба ГМЗ "Павловск"