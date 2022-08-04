В Павловске после зимы скульптуры освобождают от "зимней одежды"

Сегодня от деревянных укрытий освобожден памятник Вячеславу Константиновичу, младшему сыну владельца Павловска.

Мраморная скульптура Павловского парка постепенно снимает зимние одежды: львы, античные боги и аллегорические композиции просыпаются от сна и радуют посетителей. Сегодня от деревянных укрытий освобожден памятник Вячеславу Константиновичу, младшему сыну владельца Павловска – великого князя Константина Николаевича. Об этом рассказали в пресс-службе ГМЗ "Павловск".

Шестнадцатилетний юноша умер от менингита в 1878 году, монумент его памяти установили в 1881 году. Памятник, расположенный в районе Старой Сильвии, завершает одну из двенадцати дорожек. Коленопреклоненный ангел под сенью изящной беседки в левой руке держит медальон с портретом усопшего, другой рукой опирается на траурную урну, увитую цветами. У ног ангела якорь – символ надежды.

Скульптура была заказана его старшим братом – великим князем Николаем Константиновичем – во время путешествия в Рим скульптору В.П. Бродзкому в 1873 году.

Во время Великой Отечественной войны памятник был спрятан в укрытие, а после Победы установлен на прежнее место. В 1918 году монумент отреставрировали.

Ранее в "Гатчине" после "зимней спячки" раскрыли скульптуры.

Фото и видео: ГМЗ "Павловск"