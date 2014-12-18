В "Гатчине" после "зимней спячки" раскрыли скульптуры

Статуи достали из защитных деревянных "коконов".

В канун Международного дня памятников и исторических мест Гатчинский музей-заповедник скульптуры и статуи пробудили от "зимней спячки". Фотографиями "пробуждения" поделились в пресс-службе музея.

Ранее, напомним, скульптурные композиции были "разоблачены" в Летнем саду Русского музея в Петербурге. Спустя несколько месяцев со статуй сняли деревянные футляры и хлопковую ткань.

Мы также писали, что совсем скоро в Петербурге стартует "сезон фонтанов". Так, вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил, что обратный отсчет дней до пуска фонтанов уже можно начать. По его словам, они заработают уже 26-го апреля. В то же время светомузыкальный фонтан на Торговой площади Петергофа, "Крестики-Нолики" Сестрорецка, фонтан у Гостиного двора Кронштадта, в Металлострое, на Московской площади и на площади Ленина запустят лишь к 1 мая.

А вот сакуру ждать не нужно. Вишня уже зацвела, и на нее можно посмотреть в Санкт-Петербурге. Мы можем подсказать, где именно.

Фото: Музей-заповедник "Гатчина" / Сергей Рятте