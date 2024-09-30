Стало известно, когда заработают петербургские фонтаны

И на какие из них можно будет посмотреть уже в преддверии летнего сезона.

Фонтаны Северной столицы – такая же неотделимая ее часть, как и мосты. Но когда же ждать их запуска? – На этот вопрос ответили в "Вечернем Петербурге".

Так, по данным журналистов. в "Водоканале" завершаются последние приготовления города к запуску 85-ти городских фонтанов. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил, что обратный отсчет дней до пуска уже можно начать. По его словам, фонтаны заработают 26-го апреля.

В то же время светомузыкальный фонтан на Торговой площади Петергофа, "Крестики-Нолики" Сестрорецка, фонтан у Гостиного двора Кронштадта, в Металлострое, на Московской площади и на площади Ленина запустят лишь к 1 мая. К 17 мая Петергоф готовит традиционное масштабное шоу – Весенний праздник фонтанов.

Ранее мы рассказывали, что в Летнем саду Русского музея в Петербурге открыли скульптуры. С них сняли деревянные футляры и хлопковую ткань, в которых они проводили зимовку.

Фото: ВКонтакте / Петергоф