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Скульптуры в Летнем саду освобождены от зимних футляров
Сегодня, 17:11
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Скульптуры в Летнем саду освобождены от зимних футляров

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Поначалу статуи оборачивали только одним холстом, однако он постоянно намокал и замерзал.

В Летнем саду Русского музея в Петербурге открыли скульптуры. С них сняли деревянные футляры и хлопковую ткань, под которыми они зимовали, передает 18 апреля телеканал "Санкт-Петербург"

Поверхность не изменилась. Мы с реставратором знаем изрезы контура, проверяем какие-то детали. Это первый мраморный памятник в России, самый первый в самом первом саду России, заказанный лично Петром Первым. 

Галина Хвостова, хранитель скульптуры Летнего сада 

Скульптуры укрывают с XVIII века. Поначалу статуи оборачивали только одним холстом, однако он постоянно намокал и замерзал. В начале XIX века появились деревянные футляры. Этот принцип используют до сих пор. 

Кроме того, в саду завершена обрезка деревьев, обновляют дорожки. 

С этой недели начали подготовку работы фонтанного комплекса. У нас восемь действующих фонтанов и Оранжерейный пруд, но и наше технологическое хозяйство, которое спрятано от глаз посетителей под землей. У нас семь подземных камер, где работают сами установки, которые прокачивают воду. 

Сергей Ренни, заведующий филиалом "Летний сад, Михайловский сад и зеленые территории Русского музея" 

Летний сад закрыт на просушку, зеленая зона заработает с 1 мая. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: летний сад, скульптуры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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