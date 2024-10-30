Скульптуры в Летнем саду освобождены от зимних футляров

Поначалу статуи оборачивали только одним холстом, однако он постоянно намокал и замерзал.

В Летнем саду Русского музея в Петербурге открыли скульптуры. С них сняли деревянные футляры и хлопковую ткань, под которыми они зимовали, передает 18 апреля телеканал "Санкт-Петербург".

Поверхность не изменилась. Мы с реставратором знаем изрезы контура, проверяем какие-то детали. Это первый мраморный памятник в России, самый первый в самом первом саду России, заказанный лично Петром Первым. Галина Хвостова, хранитель скульптуры Летнего сада

Скульптуры укрывают с XVIII века. Поначалу статуи оборачивали только одним холстом, однако он постоянно намокал и замерзал. В начале XIX века появились деревянные футляры. Этот принцип используют до сих пор.

Кроме того, в саду завершена обрезка деревьев, обновляют дорожки.

С этой недели начали подготовку работы фонтанного комплекса. У нас восемь действующих фонтанов и Оранжерейный пруд, но и наше технологическое хозяйство, которое спрятано от глаз посетителей под землей. У нас семь подземных камер, где работают сами установки, которые прокачивают воду. Сергей Ренни, заведующий филиалом "Летний сад, Михайловский сад и зеленые территории Русского музея"

Летний сад закрыт на просушку, зеленая зона заработает с 1 мая.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"