Рок-продюсера Андрея Тропилло похоронят на Смоленском кладбище

Отпевание начнется 23 мая в 13:00 в лютеранской церкви святой Екатерины.

С музыкальным издателем и первым продюсером в СССР Андреем Тропилло простятся в Петербурге 23 мая. Об этом 20 мая пишет "Фонтанка".

Отмечается, что отпевание начнется в 13:00 в лютеранской церкви святой Екатерины, церемония похорон намечена на 14:15 на Смоленском кладбище. Поминки состоятся в клубе "Грибоедов" в 15:45.

Напомним, Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни в конце апреля этого года. В 1980-х годах он записал в своей неофициальной студии "АнТроп" альбомы музыкальных объединений "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Странные игры", "Алиса" и других, организовывал их выступления. Уже в 1990-х годах лейбл "АнТроп" существовал официально.

Ранее мы сообщали о том, что память продюсера увековечат в Центре детского юношеского технического творчества "Охта". Именно там он организовал студию звукозаписи "АнТроп".

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга