В Ленобласти после уборки свалок восстановили 23 лесных участка

Тысячи кубометров отходов вывезли из лесов региона за 10 месяцев.

С начала 2026 года из лесов Ленинградской области вывезли около 4 тыс. кубометров отходов. За это время специалисты полностью очистили 23 участка лесного фонда. После уборки мусора на каждой территории также восстановили плодородный слой почвы.

К работам привлечены областной комитет по природным ресурсам, управление лесами, лесничества, арендаторы участков, подрядные организации и надзорные органы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уборка проходит в рамках программы "Чистые леса Ленинградской области до 2030 года", инициированной губернатором Александром Дрозденко.

В настоящее время основные работы сосредоточены во Всеволожском районе. В ближайших планах — ликвидировать еще 9 незаконных свалок в Выборгском районе.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области