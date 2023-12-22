В деревни Сланцевского района провели газ

Чтобы подключить все дома к газу, в деревнях Большие Поля и Каменка построили распределительные сети.

Природный газ пришел в деревни Сланцевского района. От города Сланцы до деревень Большие Поля, Каменка, Печурки и Загривье проложили межпоселковый газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

К природному газу подключат 534 дома и котельную. Газопровод построили специалисты компании "Газпром газораспределение Ленинградская область". Протяженность газопровода составляет 17,8 километра. Он построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы.

Чтобы подключить все дома к газу, в деревнях Большие Поля и Каменка построили распределительные сети. Кроме того, продолжается строительство в деревне Печурки. Для деревни Загривье сейчас создается план-проект.

Ранее мы писали, что в Ленобласти построили новый газопровод протяженностью 15 км. Межпоселковый газопровод до поселка Петровское в Приозерском районе создал возможность для перевода на газ котельной и подключения к природному газу более 420 домов и квартир.

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