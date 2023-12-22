В Ленобласти построили новый газопровод протяженностью 15 км

Новый газопровод также создает перспективы для дальнейшего развития газораспределительных сетей в Петровском сельском поселении.

Межпоселковый газопровод до поселка Петровское в Приозерском районе создал возможность для перевода на газ котельной и подключения к природному газу более 420 домов и квартир. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Специалисты "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершили строительство межпоселкового газопровода протяженностью 15 километров от деревни Кривко до поселка Петровское Приозерского района.

Новый газопровод также создает перспективы для дальнейшего развития газораспределительных сетей в Петровском сельском поселении, являясь источником для межпоселковых сетей к деревням Варшко, Ягодное, Овраги и Ольховка.

В 2023 году по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы построено 12 межпоселковых газопроводов протяженностью 139 км.

Ранее в Кировском районе Ленобласти закончили строительство 31-километрового газопровода.

Фото: администрация Ленобласти