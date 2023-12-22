В Кировском районе Ленобласти закончили строительство 31-километрового газопровода

Сооружение создало условия для подключения почти 1 тыс. домов и квартир, а также перехода двух котельных на газ.

В Кировском районе Ленобласти построили 31-километровый межпоселковый газопровод. Сооружение будет доставлять газ в деревни Пухолово, Сологубовку, Петрово, Турышкино, Лезье и Мую, а также в посёлки Старая Малукса и Новая Малукса. Об этом сообщилапресс-служба региональной администрации.

Как рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов, газопровод создал условия для подключения почти 1 тыс. домов и квартир, а также перехода двух котельных на газ.

В компании "Газпром газораспределение Ленинградская область" уточнили, что для подключения потребителей в четырёх населенных пунктах уже построены распределительные газопроводы.

Ранее мы сообщили о том, что подготовка к посевной стартовала в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти