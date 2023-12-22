Подготовка к посевной стартовала в Ленобласти

В 2024 году сельское хозяйство региона получит господдержку в размере 1,95 млрд рублей.

Во вторник, 30 января, в Ленинградской области началась подготовка к весенней посевной кампании. Регион обеспечен семенами более чем на 100%, заявила пресс-служба региональной администрации.

Обеспеченность хозяйств 47-ого региона семенами зерновых культур составляет 133,3%, многолетними травами – 115,8%, рапсом – 113,3%, а картофелем – 214%. Все перечисленные культуры выращиваются на собственных производствах Ленобласти.

В 2024 году сельское хозяйство региона получит господдержку в размере 1,95 млрд рублей. Поддержка посевных работ составит 600,3 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко просит Путина помочь с модернизацией Дороги жизни.

Фото: Правительство Ленобласти