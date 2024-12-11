Подозреваемого в убийстве 6-летней давности ленинградца отправили в СИЗО

Накануне мужчину задержали и предъявили ему обвинение.

Гатчинский суд, удовлетворяя ходатайство местного следствия, избрал меру пресечения жителю Ленобласти, который подозревается в убийстве 6-летней давности. Обвиняемый был отправлен в следственный изолятор, – сообщили в СК Ленинградской области.

Напомним, что накануне 47-летний подозреваемый был арестован. До этого следователи-криминалисты выяснили, что в июне 2018 года мужчина, находясь в поселке Сиверский Гатчинского района, напал на потерпевшего, вырубил его и отвез тело в лес. Подозреваемый сжег труп, который вскоре был обнаружен правоохранителями.

После описанных в версии следователей событий, криминалистом потребовалось 6 лет, чтобы составить психологический портрет знакомых потерпевшего и выявить конкретное лицо, которое может быть причастным к убийству.

Ранее мы писали, что главу петербургской производственной фирмы осудили на 11 лет за участие в террористической группировке.

Видео: Следственный комитет Ленинградской области