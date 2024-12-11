Главу петербургской производственной фирмы осудили на 11 лет за участие в терргруппе

Его организация сотрудничала с предприятием оборонно-промышленного комплекса.

Генеральный директор коммерческой фирмы из Санкт-Петербурга получил 11 лет лишения свободы за выполнение заданий террористов и намерение вступить в запрещенную на территорию РФ организацию. Производственная фирма осужденного экс-гендира сотрудничало с предприятием оборонно-промышленного комплекса, – сообщает 78.ru.

По информации журналистов, ранее 38-летний мужчина отправил свои данные для вступления в "Легион "Свобода России" (решением Верховного суда РФ признан террористическим объединением). Его уличили в выполнения ряда заданий для террористов. В частности, он выявлял данные о местоположении объектов связи в Северной столице.

В октябре 2024 года мужчину задержали. В 1-м Западном окружном военном суде фигуранта дела признали виновным в участии в деятельности терргруппы. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в тюрьме на протяжении 3 лет и в колонии строгого режима в течение 8 лет.

Ранее мы сообщали, что водителя автомобиля с портретом Зеленского задержали в Курортном районе.

Фото: Piter.TV