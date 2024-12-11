Водителя автомобиля с портретом Зеленского задержали в Курортном районе

В отношении мужчины 1957 года рождения составлены два административных материала.

В Курортном районе Петербурга задержали водителя, на автомобиль которого были прикреплены портреты Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, а также венки в цветах флага Украины. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор" 7 февраля.

Владельца машины остановили на улице Володарского в Сестрорецке инспекторы ДПС ОСБ Госавтоинспекции.

Судя по реакции, дело для водителя привычное – оформляться. Доставлен в отдел полиции. "Дорожный инспектор"

В отношении мужчины 1957 года рождения составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) КоАП РФ.

Ранее суд обязал выпускницу петербургского вуза вернуть стипендию из-за отказа работать в Мариуполе.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор