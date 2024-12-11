Суд обязал выпускницу петербургского вуза вернуть стипендию из-за отказа работать в Мариуполе

Также ей присудили оплатить штраф 100 000 рублей.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета к выпускнице Валерии Гуйва и её отцу Вячеславу. Учебное заведение потребовало вернуть бюджетные средства, выплаченные в качестве стипендии, а также штраф и судебные издержки. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга

Спор возник из-за неисполнения условий целевого договора, заключённого в 2017 году. Согласно документу, Валерия Гуйва обязалась после окончания университета устроиться на работу в одно из учреждений ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и отработать там не менее трёх лет. В период обучения она получала государственную академическую стипендию в размере 168 500 рублей. Однако после выпуска в августе 2023 года девушка не выполнила свои обязательства.

Представители ответчиков пытались оспорить требования, заявив, что они предполагали, что выпускницу распределят в Ростовскую клиническую больницу. На деле же Валерии предложили работу в Мариуполе, где, по её словам, сохраняется риск для жизни и здоровья из-за боевых действий.

Суд установил, что Гуйва с июля 2023 года работает заместителем заведующего аптекой в ООО "Фиалочка", что подтверждает отсутствие намерения трудоустроиться в учреждения ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России. При этом судья подчеркнул, что ни договор, ни закон не обязывают работодателя предоставлять вакансию в конкретном регионе.

В итоге суд постановил взыскать с отца и дочери 168 500 рублей в качестве возврата стипендии, 100 000 рублей штрафа, а также компенсацию судебных издержек — 5 885 рублей госпошлины и 487 рублей почтовых расходов.

Фото: Piter.tv