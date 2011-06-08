Петербургский СК опубликовал видео задержания экс-главы Красносельского района

Олег Фадеенко пойман с поличным при получении взятки в размере 3 млн рублей.

Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу опубликовала видео с моментом задержания бывшего руководителя администрации Красносельского района города. В отношении Олега Фадеенко возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

По предварительным данным, 19 декабря по подозрению в получении взятки в размере 3 миллионов рублей в служебном кабинете администрации на улице Партизана Германа сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержан глава администрации Фадеенко. Денежные средства он принял от посредника, представляющего интересы предпринимателя, занимающегося охранной деятельностью, за содействие в заключении государственных контрактов на охрану образовательных учреждений Красносельского района, а также общее покровительство при их исполнении. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Следователь провел осмотр в помещении администрации Красносельского района. В ближайшее время бывшему чиновнику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее губернатор Петербурга отстранил Олега Фадеенко от должности главы района. Его обязанности временно будет исполнять Игорь Сушков.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу