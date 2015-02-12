Олег Фадеенко отстранен от должности главы Красносельского района

Место чиновника занял его заместитель Игорь Сушков.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил Олега Фадеенко от обязанностей руководителя администрации Красносельского района города. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Смольного.

На время обязанности бывшего главы будет исполнять его первый заместитель – Игорь Сушков.

Ранее "Фонтанка" сообщала о том, что Олег Фадеенко 19 декабря был задержан сотрудниками петербургского СК. По информации издания, его поймали с поличным при получении взятки в 6 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что новым исполняющим обязанности первого вице-губернатора Ленинградской области стала Алла Юрьевна Астратова. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава региона.

Фото: Telegram / Олег Фадеенко