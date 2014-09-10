Новым руководителем Администрации Ленобласти назначена Алла Астратова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал сегодня распоряжение о назначении Аллы Астратовой на должность исполняющего обязанности первого вице-губернатора региона, – рассказали в Telegram-канале "Команда Капитана".
До этого назначения Астратова возглавляла областной комитет по труду и занятости населения. Новая должность перешла Алле Юрьевне от Игоря Петрова, который оставил пост 13 декабря, когда его назначили представлять интересы губернатора в Законодательном Собрании Ленобласти.
По словам главы региона Александра Дрозденко, Алла Астратова является "четкой, спокойной и профессиональной".
Ранее мы писали, что в Ленинградской области обсудили меры по вывозы твердых коммунальных отходов в зимний период.
Фото: Telegram / Команда Капитана
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