Вандалы испортили граффити с Цоем на Восстания

В нижней части портрета музыканта появилась крупная надпись.

Вандалы повредили граффити с портретом лидера группы "Кино" Виктора Цоя в центре Серверной столицы. Об этом информирует ТАСС.

Произведение, созданное командой Hoodgraff, находится между улицами Маяковского и Восстания и является одной из популярных достопримечательностей уличного искусства в Петербурге.

В нижней части портрета музыканта появилась крупная надпись. В прошлом году граффити уже подверглось нападению вандалов, и после этого авторы восстановили его.

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Фото: Piter.TV (архив)