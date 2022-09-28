Художник Артём Бизяев опубликовал макет второго "петербургского" набора Lego

В трехэтажном доме можно заметить квартиру историка Олега Соколова.

Петербургский художник-мультипликатор Артём Бизяев в своих социальных сетях опубликовал макет уже второго "петербургского" набора Lego (Oleg).

В трехэтажном доме можно заметить квартиру историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку и возлюбленную.

На первом этаже дома расположился ресторан грузинской кухни, а на углу дома стоит трубач, известный многим, как дядя Миша.

В первом макете представлено трехэтажное здание. Около него – курьер на электросамокате, пожилая женщина с таксой и сотрудник ЖКС, удаляющий граффити. Внутри постройки на первом этаже находится кофейня.

Фото: ВКонтакте/ Артем Бизяев