Художник Артём Бизяев опубликовал макет второго "петербургского" набора Lego

Петербургский художник-мультипликатор Артём Бизяев в своих социальных сетях опубликовал макет уже второго "петербургского" набора Lego (Oleg).
В трехэтажном доме можно заметить квартиру историка Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку и возлюбленную.
На первом этаже дома расположился ресторан грузинской кухни, а на углу дома стоит трубач, известный многим, как дядя Миша.
В первом макете представлено трехэтажное здание. Около него – курьер на электросамокате, пожилая женщина с таксой и сотрудник ЖКС, удаляющий граффити. Внутри постройки на первом этаже находится кофейня.
Фото: ВКонтакте/ Артем Бизяев
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