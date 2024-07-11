Исторический макет Петербурга возродится в новом здании в центре города

Легендарный музей Петербурга спасают после переезда.

Музей "Петровская акватория", известный масштабным макетом исторического Петербурга, завершает подготовку к открытию на новой площадке. После вынужденного переезда из прежнего здания экспозицию разместят в центре города, сообщил руководитель проекта Алексей Струк "Фонтанке".

Переезд стал вынужденной мерой — аренду в прежнем помещении расторгли из-за смены концепции здания. Макет, площадью около 1000 квадратных метров, демонтировали и временно перевезли на склад. Сейчас музей получил новое помещение площадью 700 квадратных метров, где начнется восстановление экспозиции.

По словам Струка, открытие музея планируется в феврале–марте 2026 года. Команда уже приступила к реставрации поврежденных элементов, включая миниатюрные фигуры и корабли. Основная идея макета — показать жизнь Петербурга XVIII века — останется прежней, хотя часть водной зоны придется уменьшить.

Финансовые потери проекта оцениваются примерно в 80 млн руб. Часть расходов покрывает инвестор, остальное — кредиты. Несмотря на сложности, музей сохранил ключевых сотрудников и планирует привлечь новых специалистов.

Фото: Музей-макет "Петровская акватория"