Попытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД водитель в Петербурге получил 10 суток ареста

На мужчину составили еще шесть материалов по различным статьям КоАП РФ.

Красносельский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности водителя автомобиля Skoda, который попытался скрыться от сотрудников ГИБДД ночью 10 марта. В его отношении составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Об этом сообщает пресс-служба объединенных городских судов.

Мужчина у дома 15/1 по проспекту Ветеранов, управляя Skoda, не выполнил требование остановки машины, пытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения (ПДД). Он признал вину, в содеянном раскаялся. Не остановился, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор, допрошенный в судебном заседании как свидетель, отметил, что в ночь с 9 на 10 марта он нес службу в составе экипажа, водитель Skoda не остановился в районе улицы Лени Голикова и проспекта Народного Ополчения, после чего началось преследование. На одном из перекрестков сотрудник ГИБДД выбежал из патрульного автомобиля, пытался задержать мужчину, однако он продолжил движение. Тогда инспектор произвел пять выстрелов из табельного оружия. Две пули попали в колесо машины, но водитель совершил аварию, и тогда его задержали. На мужчину составили еще шесть материалов по различным статьям КоАП РФ.

Суд назначил управлявшему Skoda наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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Фото: Piter.TV