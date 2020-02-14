Лихача на ВАЗе в Мурино пришлось останавливать табельным оружием

Полиция разыскивает пассажиров автомобиля, которые успели скрыться.

В четверг, 20 марта, около трёх часов ночи в Мурино произошёл инцидент с участием водителя автомобиля "ВАЗ", который отказался подчиниться требованиям сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Патрульный наряд Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль у дома 3 по Лесной улице, однако водитель проигнорировал требования полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться. Было организовано преследование, в ходе которого нарушитель не реагировал на неоднократные требования об остановке и продолжал движение, создавая опасность для других участников дорожного движения своими маневрами.

В связи с угрозой безопасности, полицейские приняли решение применить табельное оружие. В соответствии с Федеральным законом "О полиции", один из сотрудников произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрел по колёсам автомобиля. После этого транспортное средство остановилось, а водитель и два пассажира попытались скрыться, выбежав из машины.

Водитель, 21-летний житель поселка Тикопись Кингисеппского района, был задержан . Его доставили в отдел полиции, где он был привлечен к административной ответственности. В настоящее время принимаются меры для розыска и задержания двух пассажиров.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель микроавтобуса погиб, слетев в кювет с трассы под Петербургом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области