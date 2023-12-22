Автомобиль заехал на земляную гору в Выборге

На месте происшествия работает транспортная полиция.

В Выборге у Ленинградского шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом пишет spb.aif.ru.

Как было установлено, один из водителей не уступил дорогу другому, в результате чего его машина съехала с дороги и перевернулась, оказавшись на земляной горе рядом с автомойкой .

Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работает транспортная полиция.

Ранее мы сообщили о том, что в Луге водитель сбил мать с двумя детьми.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)