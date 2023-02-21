Историк рассказал, как создавали Медного всадника в Петербурге

Уже 234 года бронзовый император стоит на берегу Невы.

В 1775 году по инициативе императрицы Екатерины Второй началась отливка памятника Петру Первому, сообщает spb.aif.ru. Для выполнения работы был нанят 50-летний французский скульптор Этьен-Морис Фальконе. В октябре 1766 года он прибыл в Петербург вместе со своей 17-летней помощницей Мари-Анн Колло.

Скульптор неоднократно переделывал голову всадника, но его работа не удовлетворяла Екатерину II. Императрица даже подумывала пригласить другого скульптора, но тут вмешалась юная помощница Фальконе, рассказал историк Алексей Доронин. Колло была влюблена в Фальконе, поэтому она сделала зрачки Петру в форме сердец.

Позже Фальконе был вынужден покинуть Россию, и работу продолжил архитектор Юрий Фельтон. 18 августа 1782 года на Сенатской площади состоялось торжественное открытие памятника Петру. Однако сам скульптор Фальконе не был приглашен на это событие.

Александр Пушкин посвятил памятнику поэму "Медный всадник", и с тех пор бронзовый монумент стали называть Медным всадником. Уже 234 года бронзовый император стоит на берегу Невы.

Ранее мы сообщили о том, что объем промышленных инвестиций в экономику Петербурга достиг 111,7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV