Объем промышленных инвестиций в экономику Петербурга достиг 111,7 млрд рублей

Первые полгода 2025 года стали успешными для промышленного сектора Санкт-Петербурга: инвестиции в основной капитал выросли до 111,7 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с первым полугодием предыдущего года. Основная доля капитальных вложений пришлась на сектор обработки сырья и материалов, куда инвестировано 61,5 млрд рублей, что на 7,8% больше показателей аналогичного периода минувшего года. Эти цифры приведены в сообщении пресс-службы городской администрации.

Рост объемов инвестиций служит убедительным свидетельством стабильности и стремительного развития экономики Петербурга. Это значит появление новых рабочих мест, обновление производственных мощностей и повышение уверенности петербуржцев в своем будущем. Регион обеспечивает комфортные условия для бизнеса, оказывает поддержку промышленным компаниям и способствует развитию современных конкурентных отраслей промышленности.

Основную долю инвестиционной активности обеспечили технологически продвинутые отрасли, на которые приходится две трети всех инвестиций в перерабатывающее производство. Из общих инвестиций в обрабатывающем секторе наибольший удельный вес занимают вложения в электронику и радиотехнику (около 20%, или 12,4 млрд рублей), энергетическое машиностроение (примерно такая же доля – 9,5 млрд рублей). В фармакологию инвестировано 8 млрд рублей, а в металлургию – 7 млрд рублей.

