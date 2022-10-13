В фонтане у "Московской" заметили двух пловцов

Оборудование не повреждено и находится в исправном состоянии.

В пятницу, 4 августа, в фонтанном комплексе на Московской площади были обнаружены два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

С пловцами провели разъяснительную беседу, после чего они покинули территорию фонтана. Оборудование не повреждено и находится в исправном состоянии.

Петербургский Водоканал напоминает, что купание в фонтанах травмоопасно и негигиенично. К тому же может привести к поломке сложного и дорогостоящего оборудования. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее мы сообщали о том, что до конца августа заработают шесть реконструированных фонтанов в Петербурге.

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