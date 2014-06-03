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До конца августа заработают шесть реконструированных фонтанов в Петербурге
Вчера, 23:01
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До конца августа заработают шесть реконструированных фонтанов в Петербурге

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Все фонтаны будут открыты до конца 2024 года, рассказал вице-губернатор города Сергей Дрегваль.

В Петербурге в 2023 реконструировали пять фонтанов, а еще шесть заработают до 1 сентября, сообщил вице-губернатор города Сергей Дрегваль в ходе прямой линии сегодня, 3 августа. 

Кроме того, чиновник отметил, что все закрытые фонтаны будут открыты до конца 2024 года. 

Только в этом году мы открыли пять фонтанов после реконструкции или ремонта, еще шесть запустим до 1 сентября. Горожане увидят эту красоту.

Сергей Дрегваль, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: 11 фонтанов в Петербурге закроют на промывку до выходных.

Фото: Piter.TV

Теги: реконструкция фонтана, сергей дрегваль
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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