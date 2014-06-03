До конца августа заработают шесть реконструированных фонтанов в Петербурге

Все фонтаны будут открыты до конца 2024 года, рассказал вице-губернатор города Сергей Дрегваль.

В Петербурге в 2023 реконструировали пять фонтанов, а еще шесть заработают до 1 сентября, сообщил вице-губернатор города Сергей Дрегваль в ходе прямой линии сегодня, 3 августа.

Кроме того, чиновник отметил, что все закрытые фонтаны будут открыты до конца 2024 года.

Только в этом году мы открыли пять фонтанов после реконструкции или ремонта, еще шесть запустим до 1 сентября. Горожане увидят эту красоту. Сергей Дрегваль, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: 11 фонтанов в Петербурге закроют на промывку до выходных.

Фото: Piter.TV