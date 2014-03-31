11 фонтанов в Петербурге закроют на промывку до выходных

Специалисты "Водоканала" приведут в порядок сооружения в разных районах города.

До выходных в Северной столице закроют 11 фонтанов. Как сообщила пресс-служба "Водоканала", специалисты проведут техобслуживание и промывку сооружений.

Так, понедельник и вторник будет закрыт фонтан на Адмиралтейском проспекте. С понедельника по среду не будет работать фонтан на Александровской улице, 34 в Ломоносове. В среду и четверг закроют фонтан на Московском проспекте, 165.

В четверг не будут функционировать фонтаны на Дворцовой набережной, 38, на Манежной площади, 4, на Невском проспекте, 56 и "скамейка-фонтан" на Большой Морской улице. Наконец, в последний рабочий день нельзя будет насладиться красотой фонтанов на Казанской площади, 2, на Казанской улице, 3, в Тургеневском переулке, 3 и фонтаном "Крестики-Нолики" в Сестрорецке.

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Фото: Piter.TV