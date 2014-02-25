Более 90 тыс. исследований подтвердили высокое качество петербургской воды

В ходе мониторинга состояния городской сети водоснабжения были проверены 2678 проб питьевой воды по 94 показателям.

За 6 месяцев 2023 года в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" было проведено более 92 тыс. лабораторных исследований, направленных на оценку качества и безопасности питьевой воды. Превышения гигиенических нормативов зафиксировано не было. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В ходе мониторинга состояния городской сети водоснабжения были проверены 2678 проб питьевой воды по 94 показателям, в том числе, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим.

В "Водоканале" отметили, что ежедневный контроль систем водоснабжения осуществляют специально предназначенные для этого приборы.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский Водоканал заменил в Кировском районе более 3500 метров водопроводных сетей.

Фото: Piter.TV