Петербургский Водоканал заменил в Кировском районе более 3500 метров водопроводных сетей

Полностью завершить все работы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" планируется до конца июля 2023 года.

"Водоканал Санкт-Петербурга" завершил реконструкцию водопроводной сети протяженностью более 3,5 км на проспекте Стачек на участке от улицы Трефолева до площади Стачек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Реконструкция позволила переключить более 25 зданий на новые сети водоснабжения. В рамках строительства специалисты Водоканала заменили старые трубы на новые отечественные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и полиэтиленовые. Эти материалы устойчивы к коррозии и обладают длительным сроком службы.

В настоящее время рабочие восстанавливают благоустройство на территории объекта. Полностью завершить все работы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" планируется до конца июля 2023 года.

Ранее Водоканал переключил на новые водопроводные сети полсотни зданий в Невском районе. Специалисты заменили чугунные трубы, которые неоднократно подвергались ремонту, на устойчивые к коррозии полиэтиленовые с длительным сроком службы, а также на трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Строители проложили новые трубы протяженностью более 3,4 км.

Фото: Водоканал