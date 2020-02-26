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Петербургский Водоканал заменил в Кировском районе более 3500 метров водопроводных сетей
Сегодня, 16:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский Водоканал заменил в Кировском районе более 3500 метров водопроводных сетей

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Полностью завершить все работы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" планируется до конца июля 2023 года.

"Водоканал Санкт-Петербурга" завершил реконструкцию водопроводной сети протяженностью более 3,5 км на проспекте Стачек на участке от улицы Трефолева до площади Стачек. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Реконструкция позволила переключить более 25 зданий на новые сети водоснабжения. В рамках строительства специалисты Водоканала заменили старые трубы на новые отечественные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и полиэтиленовые. Эти материалы устойчивы к коррозии и обладают длительным сроком службы.

В настоящее время рабочие восстанавливают благоустройство на территории объекта. Полностью завершить все работы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" планируется до конца июля 2023 года.

Ранее Водоканал переключил на новые водопроводные сети полсотни зданий в Невском районе. Специалисты заменили чугунные трубы, которые неоднократно подвергались ремонту, на устойчивые к коррозии полиэтиленовые с длительным сроком службы, а также на трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Строители проложили новые трубы протяженностью более 3,4 км. 

Фото: Водоканал

Теги: водоканал, рекострукция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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