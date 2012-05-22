Водоканал переключил на новые водопроводные сети полсотни зданий в Невском районе

Специалисты заменили чугунные трубы, которые неоднократно подвергались ремонту, на устойчивые к коррозии полиэтиленовые.

Петербургский Водоканал завершил реконструкцию водопроводных сетей на Железнодорожном проспекте. Работы повысили надежность водоснабжения в Невском районе Петербурга, а также позволили переключить на новые сети водоснабжения более 50 зданий, в том числе социальные объекты. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты заменили чугунные трубы, которые неоднократно подвергались ремонту, на устойчивые к коррозии полиэтиленовые с длительным сроком службы, а также на трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Строители проложили новые трубы протяженностью более 3,4 км.

На данный момент строительно-монтажные работы на объекте завершены, нарушенное благоустройство восстановлено.

Ранее "Водоканал" переключил жителей Колпино на новые сети водоснабжения. Ремонтные работы выполнялись на участке от Адмиралтейской улицы до улицы Раумской. Мероприятия решили проблему износа существующей сети, построенной в 1971 году.

Фото: Водоканал