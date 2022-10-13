"Водоканал" переключил жителей Колпино на новые сети водоснабжения

Отметим, что работы завершились раньше заявленного срока.

Сегодня, 5 июля, в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщили о том, что завершена реконструкция водопроводной сети диаметром 700 мм и протяженностью более 1,7 км в Колпино.

Ремонтные работы выполнялись на участке от Адмиралтейской улицы до улицы Раумской. Мероприятия решили проблему износа существующей сети, построенной в 1971 году. Надежное водоснабжение обеспечено 20 тыс. жителям района.

Отметим, что работы завершились раньше заявленного срока – изначально реконструкцию обещали выполнить только к концу 2023 года. Сейчас специалисты занимаются благоустройством на территории объекта.

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Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"