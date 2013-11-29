На реконструкцию участка Кронштадтского шоссе намерены выделить 3,1 млрд рублей

Работы пройдут на участке четырёхполосной трассы от КЗС до Цитадельской дороги с тротуарами и велодорожкой.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на реконструкцию участка Кронштадтского шоссе с разработкой рабочей документации. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 3,1 млрд рублей.

Работы пройдут на участке четырёхполосной трассы от КЗС до Цитадельской дороги с тротуарами и велодорожкой. Его протяжённость составляет 1,8 км. Разработать документацию необходимо до конца 2024 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 25 июля.

Ранее мы сообщили о том, что оператор Пулково отменил конкурс на проектирование второй очереди аэропорта.

Фото: Piter.TV