Оператор Пулково отменил конкурс на проектирование второй очереди аэропорта

Решение было принято по требованию УФАС по Петербургу.

Оператор Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) отменил тендер на проектирование второй очереди аэропорта по требованию УФАС по Петербургу. Данные появились на портале госзакупок.

Служба потребовала отменить конкурс из-за жалоб жалобы со стороны ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект". Обе компании уверены, что требования, указанные ВВСС в закупке, являются дискриминационными по отношению к страхованию ответственности подрядчика. Также в организациях добавили, что заказчик не конкретизировал в документах порядок по согласованию страховщика.

В УФАС согласилось с претензиями и выдвинули требования по устранению нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что предпроектные работы по строительству метро до Пулково стартовали в Петербурге.

Фото: Piter.TV