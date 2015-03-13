  1. Главная
Задержана пассажирка рейса из Пхукета в Петербург, закурившая в самолете
В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Транспортные полицейские Петербурга пресекли факт нарушения общественного порядка на борту воздушного судна из Пхукета. 

Установлено, что в самолете 34-летняя жительница Северной столицы покурила электронную сигарету, а также выражала "неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью". В аэропорту Пулково женщину задержали, в отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 15 суток. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвого дебошира сняли с авиарейса из Петербурга в Анталию. 

