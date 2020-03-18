Нетрезвого дебошира сняли с авиарейса из Петербурга в Анталию

В Петербурге транспортные полицейские пресекли факт нарушения общественного порядка на борту самолета в Анталию. Об этом рассказали в УТ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В дежурную часть поступили сведения о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушных судов. Было установлено, что нетрезвый 52-летний пассажир "оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность". Командир отстранил его от полета.
В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Ранее на Piter.TV: пассажиры рейса AZAL пережили панику при аварийной посадке в Пулково.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все