Нетрезвого дебошира сняли с авиарейса из Петербурга в Анталию

В Петербурге транспортные полицейские пресекли факт нарушения общественного порядка на борту самолета в Анталию. Об этом рассказали в УТ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В дежурную часть поступили сведения о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушных судов. Было установлено, что нетрезвый 52-летний пассажир "оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность". Командир отстранил его от полета.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Фото: Piter.TV