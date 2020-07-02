  1. Главная
Пассажиры рейса AZAL пережили панику при аварийной посадке в Пулково
Сегодня, 15:22
Самолет из Баку в Петербург выкатился за полосу после посадки без пострадавших.

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший рейсом Баку — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково 20 октября. На борту находились 162 человека. По данным РЕН ТВ, обошлось без пострадавших и жертв.

Причиной экстренной посадки стала неисправность шасси. По словам пассажиров, экипаж около четырех часов оставался в воздухе, вырабатывая топливо и готовясь к приземлению. Один из очевидцев, представившийся Алексеем, рассказал, что полет сопровождался паникой среди людей — многие молились и плакали.

После приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился на грунте. Экипаж и аварийные службы оперативно эвакуировали пассажиров.

