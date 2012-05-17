Водитель сбил насмерть 80-летнюю пенсионерку на проспекте Науки

Она переходила дорогу в неположенном месте.

В субботу, 4 ноября, у дома 55 по проспекту Науки в Петербурге произошло смертельное ДТП. Полиция проводит проверку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу 5 ноября.

47-летний водитель "Пежо 307" совершил наезд на 80-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии петербурженка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее на Piter.TV: петербуржца отправили на 3 года в колонию за смерть 22-летнего водителя.

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