Петербуржца отправили на 3 года в колонию за смерть 22-летнего водителя

Оглашен приговор за смертельное ДТП на КАД.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом на авто ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в октябре 2021 года обвиняемый на иномарке ехал по КАД в направлении от Ропшинского шоссе в сторону Дачного проспекта совершил наезд на 22-летнего мужчину и автомобиль "Киа Рио".

В результате ДТП смерть 22-летнего мужчины наступила на месте происшествии.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что горящий КамАЗ спровоцировал пробку на юге КАД.

Фото: Piter.TV